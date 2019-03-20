На могилу погибшей трехлетней девочки заказали шесть кованных роз и ангелочка
Неравнодушные жители Кировской области хотят почтить память малышки. На могилу трехлетней девочки принесут шесть кованных роз. Инициаторы этой идеи вместе с металлическими цветами заказали еще и ангелочка.
- Пока что не знаем будем ли его выкупать, - рассказала жительница Кирово-Чепецка Александра Сумарокова. - Пока что средства собраны только на кованные цветы. Возложить их на могилу хотим на следующей неделе, когда заказ привезут.
В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи
Напомним, что тело трехлетней девочки нашла ее бабушка. Она пришла поздравить ребенка с Днем рождения. Как оказалось, мать малышки ушла на долгое время из квартиры. Сейчас она находится в СИЗО и частично признала свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU