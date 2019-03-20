Жительнице Кирово-Чепецка на 13 лет отсрочили приговор за избиение дочери

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-20T10:54:09+03:00

Женщина не водила свою дочь в детский сад и больницу. Фото: kirov.sledcom.ru

Девушка сядет в тюрьму, когда ее второму ребенку исполнится 14 лет

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Суд вынес приговор 24-летней жительнице Кирово-Чепецка. Молодую мать обвинили в истязании четырехлетней дочки и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщили в Следкоме по Кировской области.

- Осенью и зимой 2018 года она систематически наносила побои дочери, - пояснили в ведомстве. - Кроме того, мать не водила ребенка в детский сад, ссылаясь на то, что девочка заболела. При этом девушка не обращалась в поликлинику для оказания помощи ребенку и самостоятельно дочь также не лечила. Также мать не обеспечивала свою дочь сезонной одеждой.

В итоге, жительницу Кирово-Чепецка приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отбывать наказание мать будет после того, как второму ребенку девушки исполнится 14 лет. Известно, что он родился в 2018 году.

В прокуратуре Кировской области отметили, что четырехлетнюю девочку изъяли из семьи и устроли в детское учреждение. Там малышке оказали всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU