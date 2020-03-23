Кировчанку, ставшую первой подтвержденной пациенткой с диагнозом «коронавирус», готовят к выписке

23 Март 2020 2020-03-23T13:14:06+03:00

Состояние пациентки врачи все это время оценивали как стабильно удовлетворительное. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кировской области готовят к выписке первую пациентку с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщило правительство области в группе «Стопкоронавирус | Кировская область».

Напомним, пациентка из Германии стала, что называется, первой ласточкой, принесшей вирус в регион. Тест-система 13 марта выявила у нее наличие инфекции, и девушку незамедлительно госпитализировали. 16 марта из лаборатории в Новосибирске пришли результаты ее анализов с подтверждением диагноза.

Следующим заболевшим стал муж кировчанки, а затем и четверо их соседей по поезду. Тут цепочка взаимосвязей с первой пациенткой прекращается: последним лабораторно подтвержденным носителем коронавируса стал молодой человек, прилетевший из Швейцарии.

Сейчас в Кировской инфекционной больнице находятся семеро зараженных вирусом и одна женщина с подозрением на него. Все пациенты получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивали и продолжают оценивать как стабильно удовлетворительное. И теперь первая пациентка с диагнозом «коронавирус» готовится к выписке.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU