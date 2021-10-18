Главные новости с 11 по 17 октября в Кирове: обязательная вакцинация от коронавируса, выпавшая из окна восьмого этажа школьница и аварии в городских домах

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 18 октября, за окном пасмурно, температура воздуха до +11 градусов. Напоминаем, что сегодня пройдут отключения электричества, график здесь. Наступила новая рабочая неделя, ну а мы традиционно предлагаем вспомнить, чем отметилась ушедшая.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Пожалуй, главное событие минувшей недели, не оставившее равнодушным никого - постановление об обязательной вакцинации от коронавируса. Привиться, согласно документу, должны работники сферы услуг, торговли, общепита и других отраслей. Юристы ВТПП подготовили ответы на наиболее частые вопросы касательно этого постановления, почитать можно здесь - и руководителям, и работникам.

К слову о: ситуация с коронавирусом в нашем регионе очень неважная, если не выразиться грубее. В частности, власти заявили об ужесточении контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Вполне возможно даже, что предприятия и организации области вновь начнут закрывать. Подробнее - по этой ссылке.

ШКОЛЬНИЦА ВЫПАЛА ИЗ ОКНА

В понедельник в Кирово-Чепецке произошло ЧП: девочка-пятиклассница выпала из окна восьмого этажа. Местный новостной портал утверждает, что две подружки снимали видео для популярной соцсети, что и привело к несчастному случаю. Школьница чудом выжила, однако получила серьезные травмы. Девочку срочно доставили в реанимацию.

В КВАРТИРЕ ОБВАЛИЛСЯ ПОТОЛОК

Жильцы дома №38 по улице Щорса бьют тревогу: в одной из квартир обрушился потолок. Теперь обитатели могут любоваться на чердак. Ситуация обостряется тем фактом, что в квартире, где это произошло, проживает инвалид третьей группы. Исправлять последствия никто не собирается: УК банкротится, прокуратура шлет к ним, Фонд капремонта шлет ждать срока реставрации в 2023 году. А пока посоветовали пленкой закрыть, чтоб не дуло. Активисты обратились в прокуратуру, чтобы заставить Фонд переместить сроки работ на более ранние.

СПАСИТЕЛЕЙ ЛОСЕНКА НАГРАДИЛИ

Помните лосенка из Котельничского района? Малыша, который случайно забрел на ферму? Так вот, с ним все очень хорошо, он в порядке и живет теперь на специализированной лосеферме в Костромской области. А неравнодушных жителей, которые его приютили, выкормили и позаботились, наградили благодарностями. Добрые котельничане, буквально вырастившие малыша, до сих пор интересуются его судьбой, поскольку действительно привязались к нему.

ЗАТОПЛЕННЫЙ КИПЯТКОМ ПОДВАЛ

И очередная коммунальная авария - теперь в доме №30 по проспекту Строителей. Из-за дефекта на теплосетях подвал по щиколотку залило кипятком. Здание медленно превращается в сауну, в подъезде от пара нечем дышать, но никто не собирается устранять последствия аварии - сети бесхозные, муниципальные. Жильцы больше всего беспокоятся, что вода размоет фундамент довольно старого дома. Активисты обратились в ресурсоснабжающую компанию и намерены дойти до прокуратуры, если толку не будет.