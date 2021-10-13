В Кировской области усиливают карантинные мероприятия из-за COVID-19

Масочный режим в регионе практически перестали соблюдать, хотя его никто не отменял. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области ужесточат контроль за соблюдением жителями эпидемиологических мероприятий. 13 октября прошло очередное заседание, посвященное этой проблеме. Его участниками стали первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения Андрей Черняев, начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин и руководитель Управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова.

На данный момент ситуация складывается сложная: в области развернуто почти 5500 коек для ковидных больных, система здравоохранения работает на пределе возможностей. Между тем масочный режим в регионе практически перестали соблюдать. Если обстановка не изменится к лучшему, под инфекционные стационары придется перепрофилировать даже те учреждения, которые оказывают помощь «сердечникам» и нуждающимся в хирургическом вмешательстве.

- Мы вынуждены вновь вернуться к строгому контролю за исполнением всех условий, указанных в Постановлении Правительства № 122-П. Всем министерствам вновь будет дано поручение провести работу с подведомственными организациями и предприятиями и напомнить жителям региона о неукоснительном соблюдении утвержденных правил работы и отдыха в общественных местах, - отметил Дмитрий Курдюмов.

По итогам принято несколько решений. Во-первых - усиление наблюдения за пациентами с коронавирусом, которые лечатся на дому.

Во-вторых, решается вопрос о возвращении к системе контроля, организованной в 2020 году. А именно - формированию дополнительных нарядов полиции, которые будут контролировать, как соблюдается карантин, и патрулировать улицы.

В-третьих, на крупных предприятиях в сфере бизнеса, торговли, транспорта и других, где ежедневно проходит большое количество человек, будут наблюдать за соблюдением санитарных правил.

- Несоблюдение правил профилактики инфекции и отказ от вакцинации, а как следствие - дальнейший рост заболеваемости может привести к повторному закрытию производственных предприятий и организаций и самоизоляции граждан, - заметил первый зампред.

Напомним, по состоянию на утро 13 октября в инфекционных стационарах находятся 5146 пациентов. На дому лечится 9521 заболевший.