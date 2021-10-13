Кировчанам может грозить «удаленка» и закрытие предприятий из-за COVID-19

Власти предупреждают: прошлогодняя ситуация может повториться. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области ужесточат контроль за соблюдением жителями эпидемиологических мероприятий. Информацию сообщает региональное правительство.

Во-первых, принято решение усилить наблюдение за пациентами с коронавирусом, которые лечатся на дому.

Во-вторых, решается вопрос о возвращении к системе контроля, организованной в 2020 году. А именно - формированию дополнительных нарядов полиции, которые будут контролировать, как соблюдается карантин, и патрулировать улицы.

В-третьих, на крупных предприятиях, где ежедневно проходит большое количество человек, будут наблюдать за соблюдением санитарных правил.

- Несоблюдение правил профилактики инфекции и отказ от вакцинации, а как следствие - дальнейший рост заболеваемости может привести к повторному закрытию производственных предприятий и организаций и самоизоляции граждан, - сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, по состоянию на утро 13 октября в инфекционных стационарах находятся 5146 пациентов. На дому лечится 9521 заболевший.