Новый антирекорд: за сутки в Кировской области выявили 175 новых случаев заражения COVID-19

Региональный Минздрав и оперштаб призывают жителей области носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области, по данным оперштаба на 13 октября, выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали за предыдущие сутки 512 жителей области, с выздоровлением выписали 479 человек.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 почти не изменилось - 5146. А вот количество больных с поражением легких выросло до 4907. Снова увеличилось и число тех, кто проходит лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии - до 183, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 553.

В амбулаторных условиях лечатся 9521 житель региона. За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 7568 исследований на коронавирус. На компьютерную томографию легких были направлены 808 человек. Бригады скорой помощи 1845 раз выезжали на вызовы.