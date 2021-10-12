В Кирове в квартире инвалида третьей группы частично обрушился потолок

Эту живописную картину хозяин квартиры наблюдает уже полгода. Фото: vk.com/onfkirov

В Кирове в квартире инвалида частично обрушился потолок, но с этим никто ничего не торопится делать. Информацию сообщили активисты ОНФ.

Инцидент произошел в двухэтажном доме №38 по улице Щорса. Крыша здания прохудилась уже давно, чердак затапливало, в результате чего прогнило потолочное перекрытие. Плюс к этому в марте 2021 года с кровли вместе со льдом сошел шифер. Сотрудники УК положили снаружи листа железа, чтобы прикрыть дыру. А спустя месяц в квартире №6 на втором этаже рухнула часть потолка. Никто не пострадал благодаря натяжному полотну, но оно грозилось лопнуть из-за кучи штукатурки и стекловаты, и его пришлось убрать.

В итоге в квартире сквозная дыра диаметром в 30 см с живописным видом на чердак. Холодно в ней, естественно, всегда. Проживает в этом помещении инвалид третьей группы, которому приходится греться одеялами, однако в морозы они не спасут. К тому же с чердака вечно капает дождевая вода и понемногу сыплется строительный мусор.

Помочь жильцам не может ни УК, которая сейчас лишена лицензии и находится в процедуре банкротства, ни прокуратура, которая выдает представления этой самой УК, ни Фонд капремонта, который посоветовал перекрыть дыру пленкой и ждать ремонта. Реставрация же запланирована на 2023 год.

Активисты направили обращение в прокуратуру, чтобы та обязала Фонд капремонта перенести работы на более ранний срок.