В Кирове подвал жилого дома затопило кипятком из-за дефекта на теплосетях

Авария произошла в доме на проспекте Строителей. Фото: onf.ru

В Кирове на теплосетях в доме №30 по проспекту Строителей произошла коммунальная авария. Подвал затопило кипятком, из-за чего здание теперь больше напоминает сауну. Как рассказали активисты ОНФ, никто не собирается устранять последствия.

Авария произошла еще 14 октября. Председатель дома, решив выяснить, отчего в подъезде так сыро и душно, спустилась в подвал и увидела, что там по щиколотку горячей воды. Жильцы беспокоятся, что кипяток может размыть фундамент.

Как выяснилось, рядом с домом проходит теплотрасса, где в сентябре выявили дефект, отчего отопление жильцы получили с опозданием. После замены 15-метрового участка трубы ресурс подали в дом, однако после произошла авария, и кипяток хлынул в подвал. Чтобы откачать его, нужно сперва устранить течь, чем должна заниматься ресурсоснабжающая компания.

По сообщению активистов, эти теплосети находились в муниципальной собственности и практически не обслуживались. Общественники сообщили в ресурсоснабжающую компанию и намерены обратиться в прокуратуру в случае отсутствия оперативной реакции.