В Кирово-Чепецке пятиклассница выпала из окна восьмого этажа, снимая видео для соцсетей

Школьница находится в тяжелом состоянии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирово-Чепецке девочка выпала из окна многоэтажки, снимая видео для популярной соцсети TikTok. ЧП произошло 11 октября.

Как сообщил портал «Чепецк.РУ», две пятиклассницы вместе снимали видео. В какой-то момент одна из девочек выпала из окна. Она осталась жива, упав с высоты восьмого этажа, но получила очень серьезные травмы. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Информацию подтвердили в областном УМВД, добавив, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Региональный Следственный комитет также сообщает о проверке по данному факту.