Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2021 13:23

В Кирово-Чепецке пятиклассница выпала из окна восьмого этажа, снимая видео для соцсетей

Девочка осталась жива, но серьезно пострадала при падении
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школьница находится в тяжелом состоянии.

Школьница находится в тяжелом состоянии.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирово-Чепецке девочка выпала из окна многоэтажки, снимая видео для популярной соцсети TikTok. ЧП произошло 11 октября.

Как сообщил портал «Чепецк.РУ», две пятиклассницы вместе снимали видео. В какой-то момент одна из девочек выпала из окна. Она осталась жива, упав с высоты восьмого этажа, но получила очень серьезные травмы. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Информацию подтвердили в областном УМВД, добавив, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Региональный Следственный комитет также сообщает о проверке по данному факту.