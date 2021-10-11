В Кировской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников общепита, торговли и образования

Первым компонентом вакцины работники должны привиться до 10 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Определенные категории кировчан обяжут прививаться от коронавируса. Постановление подписала главный государственный санитарный врач по Кировской области 11 октября. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В числе тех, кто обязан привиться от коронавируса, следующие категории трудящихся:

- работники торговли;

- салонов красоты;

- бытовых услуг и общепита;

- общественного транспорта и такси;

- системы ЖКХ, образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры и спорта;

- федеральные, государственные и муниципальные служащие.

Постановление распространяется на организации всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

Власти установили четкие сроки для проведения вакцинации - в том числе повторной, а также для переболевших сотрудников - через полгода. Так, организовать иммунизацию первым компонентом необходимо в срок до 10 ноября 2021 года, вторым - до 10 декабря 2021 года. За этот период должны привиться не менее 80% от общей численности сотрудников.

Исключение для прививки может быть только одно - противопоказания к прививке, подтвержденные врачом.

Как сообщает оперштаб, такое решение было принято из-за продолжающейся угрозы распространения коронавируса в регионе. Так, чаще всего болеют кировчане в возрасте от 13 до 60 лет, активно использующие общественный транспорт и бывающие в местах скопления людей. Из трудящихся высокий уровень заболевания у работников сферы торговли, образования, общепита.