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Общество17 октября 2021 9:01

В Кирове 18 октября пройдут плановые отключения электричества

Без ресурса временно останутся десятки домов
Анастасия Калашникова
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Плановые отключения продлятся от получаса до целого рабочего дня.

Плановые отключения продлятся от получаса до целого рабочего дня.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Рабочая неделя начнется, по традиции, с плановых отключений электричества. 18 октября ресурс пропадет в десятках домов. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый, капитальный и аварийный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. От этого зависит срок отсутствия электричества в домах. Так, эксплуатационные работы в доме №30а по улице Шинников займут всего полчаса, в то время как плановый ремонт в Субботихе займет весь день. Советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Работы проводятся для повышения качества энергоснабжения и предупреждения аварийных отключений в будущем.

Полный график отключений электричества в Кирове 18 октября 2021 года вы можете посмотреть здесь.