Коронавирус в Кировской области, последние новости на 11 июля: как изменилась статистика за последнюю неделю

Количество пациентов инфекционных стационаров, в том числе «тяжелых», продолжает расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 5 по 11 июля 2021 года:

- в регионе зафиксировали 651 новый случай заражения COVID-19;

- 615 жителей области выздоровели;

- 6 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 3930 жителей Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 165 человек, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 6665 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,84%. Регион находится на 35 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.

В Кировской области полиция блокирует сайты, на которых можно купить поддельный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. По состоянию на 5 июля нашли три таких портала, их заблокировали. Кировчанам напоминают: использование поддельных документов уголовно наказуемо.

Жители региона, которые переболели коронавирусом, могут привиться от него спустя полгода после выздоровления. Даже после того, как вы побороли инфекцию, вакцинироваться можно и нужно. При этом тест на антитела сдавать не надо.

Кировский завод решил разыграть сто тысяч рублей среди своих сотрудников. В акции участвуют только те работники предприятий, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Первый этап уже прошел, в нем определили победительницу.

В последнее время в инфекционных стационарах увеличивается количество молодых людей. Зафиксированы даже летальные случаи у пациентов в возрасте от 27 до 40 лет. Болеют, в том числе, и дети: по состоянию на 6 июля выявили 650 маленьких пациентов, которые лечатся от ковида на дому. Количество «тяжелых» пациентов также увеличивается. Стоит отметить, что в реанимации из привитых и заболевших оказался лишь один человек.

7 июля в регион поступила очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 17600 доз. По состоянию на эту дату от COVID-19 привились уже 178 тысяч жителей области; первый компонент препарата получили более 234 тысячи кировчан. Лидеры по темпам вакцинации - Свечинский, Унинский и Арбажский районы. Сейчас кировчан, привившихся более полгода назад, приглашают на ревакцинацию, подробнее - здесь.

Жителям региона вновь напоминают о необходимости соблюдения коронавирусных ограничений. Так, кировчанам необходимо носить маски в общественном транспорте. Перевозчикам же рекомендовали работать усиленнее: транспорт постоянно должен ходить как в часы пик. Кроме того, на остановках автобусов и троллейбусов, а также в них самих, развесят информационные баннеры о необходимости вакцинации от коронавируса.