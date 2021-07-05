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Здоровье5 июля 2021 13:38

Кировчане, переболевшие коронавирусом, могут привиться от него спустя полгода после выздоровления

При этом сдавать тест на антитела не нужно
Маргарита Акагиева
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Вакцинироваться от коронавируса, даже переболев им, можно и нужно.

Вакцинироваться от коронавируса, даже переболев им, можно и нужно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчанам рассказали, как необходимо прививаться от коронавируса, если они уже переболели. Об этом сообщили в областном правительстве.

Многие считают, что после перенесенной болезни прививаться уже не нужно. Однако это не так. Вакцинацию от коронавируса можно и нужно проходить после того, как вы переболели. Однако не сразу, а спустя полгода после выздоровления. При этом проводить тест на антитела ни до, ни после прививки не надо.

Повторную вакцинацию от COVID-19 кировчане могут пройти также через полгода после предыдущей. При этом прививку можно сделать любым зарегистрированным препаратом, который есть в регионе.

Областное правительство также сообщает, что каждую неделю для кировчан будут проводиться прямые линии по вопросам о прохождении вакцинации.