Кировчане, переболевшие коронавирусом, могут привиться от него спустя полгода после выздоровления

Вакцинироваться от коронавируса, даже переболев им, можно и нужно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчанам рассказали, как необходимо прививаться от коронавируса, если они уже переболели. Об этом сообщили в областном правительстве.

Многие считают, что после перенесенной болезни прививаться уже не нужно. Однако это не так. Вакцинацию от коронавируса можно и нужно проходить после того, как вы переболели. Однако не сразу, а спустя полгода после выздоровления. При этом проводить тест на антитела ни до, ни после прививки не надо.

Повторную вакцинацию от COVID-19 кировчане могут пройти также через полгода после предыдущей. При этом прививку можно сделать любым зарегистрированным препаратом, который есть в регионе.

Областное правительство также сообщает, что каждую неделю для кировчан будут проводиться прямые линии по вопросам о прохождении вакцинации.