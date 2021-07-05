Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2021 15:07

На кировском заводе разыгрывают 100 тысяч рублей среди привившихся от коронавируса сотрудников

Первый этап лотереи уже завершился
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Победителем первого этапа лотереи стала одна из сотрудниц «Авитека». Фото: kmp43.ru

Победителем первого этапа лотереи стала одна из сотрудниц «Авитека». Фото: kmp43.ru

На кировском заводе объявили розыгрыш 100 тысяч рублей. Проводят его среди вакцинированных работников предприятий «КМП» и «Авитек». Об этом сообщили на сайте завода.

В акции под названием «Будь здоров! Исполняй мечты!» могут участвовать только те работники предприятий, которые прошли полный цикл вакцинации. 1 июля уже прошел первый этап акции, в котором приняли участие сто человек.

В барабан загрузили бумажки с порядковыми номерами от 1 до 100, откуда после достали бланк с номером 5. Победа досталась одной из сотрудниц «Авитека».