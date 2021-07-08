В коронавирусных госпиталях Кирова растет количество молодых пациентов

Количество «тяжелых» пациентов также продолжает расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

В инфекционные стационары Кирова попадает все больше молодых пациентов, заразившихся коронавирусом. Количество «тяжелых» заболевших также продолжает увеличиваться. Об этом рассказали в областном правительстве.

На данный момент от коронавируса лечатся около 11 тысяч человек. Сохраняется тенденция к снижению возраста госпитализированных, уже зафиксированы летальные случаи у кировчан в возрасте от 27 до 40 лет. Стоит отметить, что в отделение реанимации из числа привитых попал только один пациент.

Количество развернутых коек для ковидных больных сейчас сопоставимо с тем, что действовало на пике пандемии в минувшем году - более 4,5 тысячи. В стационарах становится все больше пациентов с поражением легких. Так, на данный момент число заразившихся, у кого болезнь осложняется пневмонией, составляет около 3700.