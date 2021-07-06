В Кировской области амбулаторно лечатся от коронавируса более 650 детей

В последнее время в Кировской области дети стали тяжелее болеть коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время в Кировской области все больше детей стали заражаться коронавирусом. Хотя у многих из них болезнь протекает в легкой форме, участились случаи госпитализации маленьких пациентов с пневмонией. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

О том, как уберечь своего ребенка от опасного заболевания и избежать негативных осложнений рассказала главврач кировского Детского диагностического центра Мария Савинова.

По ее словам, родителям следует уделять большое внимание профилактике данного заболевания у детей. Необходимо обязательно использовать защитные маски, соблюдать правила гигиены: после прогулки нужно тщательно промывать руки с мылом и обрабатывать антисептическими средствами. В случае вынужденного посещения общественных мест, принимать препарат интерферон, который укрепляет иммунитет.

Кроме того, детям лучше отказаться от употребления холодных напитков, особенно в жаркую погоду. А взрослые должны позаботиться об становление комфортной температуры в 24 градуса при использовании кондиционера.

Соблюдение этих элементарных правил позволит сохранить иммунитет ребенка и защитить его не только от коронавируса, но и других вирусных заболеваний.