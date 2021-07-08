Кировчан, привившихся полгода назад, приглашают на повторную вакцинацию от коронавируса

Жители области, которые полгода назад переболели коронавирусом, также могут вакцинироваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Кировской области, вакцинированных от коронавируса более полугода назад приглашают снова привиться от COVID-19. Ревакцинацию можно пройти как в медучреждениях, так и в мобильных пунктах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Повторная вакцинация будет осуществляться препаратом «Спутник V». Для всех граждан она также станет бесплатной. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Сделать прививку спустя шесть месяцев после болезни рекомендовано и кировчанам, которые самостоятельно победили опасную инфекцию.

Добавим, что в среду, 7 июля, в нашу область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 6 300 доз. Она сразу же была распределена по всем прививочным пунктам региона.