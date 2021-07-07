В Кировскую область поступило еще 15600 доз вакцины «Спутник V»

Полный курс вакцинации в Кировской области прошли уже более 178 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Во вторник, 6 июля, в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 15600 доз. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В настоящее время первым компонентом вакцины привились уже более 234 тысяч кировчан. Из них 178 тысяч человек уже получили оба компонента препарата. Большой популярностью у жителей областного центра пользуются мобильные пункты. Они работают на Театральной площади и в парке имени Кирова.

На сегодняшний день лидерами по темпам вакцинации признаны Свечинский, Унинский и Арбажский районы.