Кировская полиция заблокировала три сайта по продаже поддельных сертификатов о прививке от коронавируса

На заблокированных сайтах предлагали купить поддельный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировская полиция нашла три сайта с продажей поддельных документов о прохождении вакцинации против коронавируса и проведении ПЦР-тестов. Один из них уже заблокировали, два других находятся в стадии ликвидации. Об этом рассказали в областном УМВД.

Сейчас мониторинг продолжается. Полиция напоминает, что использование поддельных сертификатов о прохождении вакцинации и ПЦР-тестов уголовно наказуемо. Эти действия попадают под действие ч.5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Наказание - штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы (на срок до 480 часов или до двух лет соответственно) либо арест на полгода.

Если вам известно, где делают поддельные сертификаты, или вам поступали такие предложения, сообщить об этом можно по телефону 02 (102).