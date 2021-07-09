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Здоровье9 июля 2021 11:12

Кировчанам напомнили о необходимости носить маски в общественном транспорте

Это коронавирусное ограничение до сих пор остается в силе
Маргарита Акагиева
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Пассажиров просят не забывать о соблюдении масочного режима в автобусах и троллейбусах.

Пассажиров просят не забывать о соблюдении масочного режима в автобусах и троллейбусах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанам напомнили о соблюдении масочного режима в общественном транспорте, а перевозчикам - о необходимости усиленной работы. Такие тезисы озвучили на очередном заседании оперштаба по нераспространению коронавируса, прошедшем 8 июля.

Так, общественный транспорт должен работать как в часы пик, не допуская большого скопления людей как в нем, так и на остановках. Пассажирам же стоит не забывать о том, что требование носить маски все еще сохраняется. Кроме того, Минздраву поручено развесить в общественном транспорте и его остановках информационные материалы о необходимости привиться от коронавируса.

Стоит отметить, что на данный момент от COVID-19 вакцинировались 40% жителей Кировской области, чего пока недостаточно, по словам властей. Уровень заболеваемости остается высоким, и по-прежнему тяжело болеют молодые люди и дети. Врачи работают в усиленном режиме.