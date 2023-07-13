Не узнаю вас в гриме. Что в Кирове отреставрируют к 650-летию, а что не успеют

Приказную избу наконец решили спасти. Но не всем историческим зданиям повезло. Фото: правительство Кировской области

Власти Кировской области вновь заговорили об активной подготовке к 650-летию Кирова. Юбилей отметим 12 июня 2024 года.

Один из центральных пунктов всей подготовки - ремонт и реставрация исторических зданий. «Комсомолка» напоминает, что в планах чиновников хорошо, а что - не очень.

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК И СДЕЛАЮТ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕЙ

Что имеем сейчас: практически (власти сообщают, что уже) отремонтированы Приказная изба и Репинский особняк. Плюсом капитально ремонтируют фасады жилых домов.

- Сейчас Киров «оделся» в строительные леса, - доложил губернатор Соколов вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко. - Ведется много работ как по ремонту жилых зданий, так и социальных и культурных учреждений. Делаем дороги, тротуары, парки. Жители и гости города ждут изменений во внешнем облике Кирова.

Дальнейший юбилейно-подготовительный календарь таков:

- до конца 2023-го начнут реставрировать дом-музей Салтыкова-Щедрина, библиотеку имени Герцена и Вятское художественное училище имени Рылова;

- в новом году приведут в порядок музей имени Грина, детскую филармонию, городской клуб ветеранов;

- параллельно благоустроят парк имени Кирова и Александровский сад;

- обновят здание ж/д вокзала и комплекс аэропорта «Победилово»;

- 12 июня 2024-го Киров отметит юбилей гастролями солистов Большого и Мариинского театра;

- в сентябре 2024-го начнем празднования в честь города Хлынова, основанного осенью 1374-го. В этом же месяце откроют памятник Александру Невскому;

- в декабре 2024-го Кирову должны присвоить статус новогодней столицы России.

ПРО КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ЗАБЫЛИ?

Увы, не на все объекты архитектуры и культурного наследия успели обратить внимание. Список тех зданий, которым не повезло, очень велик. В нем, в том числе:

- бывшее Александровское реальное училище (Спасская, 67а). Здание собирались «оживить», но лишь затянули зеленой строительной сеткой;

- дом Аверкия Перминова (Спасская, 10а). Старейшее каменное здание Вятки продолжает разрушаться;

- то же и с домом, где жил архитектор Иван Чарушин (Пятницкая, 15). Здание в ужасном состоянии, но до сих пор не удостоилось внимания властей;

- дом купца Силина (Спасская, 21) уже горел, наружная стена объекта разрушается. Он вовсе не похож на жемчужину местной архитектуры.

Этот список далеко не полный.

Некоторым историческим зданиям все же повезло. Ну более-менее. Так, кунсткамеру, бывший губернский роддом и дом Окулова предложили выставить на торги: пусть предприниматели восстанавливают их, арендуя.

Еще у нескольких объектов за последние 1,5 года появились хозяева. Это, в частности, дом потомка Гете на перекрестке Красноармейской и Ленина. И многострадальный, едва держащийся на старом шкафу и раскрытой двери «китайский домик». Последний выкупили двое кировчан - друзья детства, которым просто небезразлична история города.

- В городе как минимум 150 таких объектов - исторических зданий, разваливающихся на глазах, - рассказывал «Комсомолке» один из новых собственников «китайского домика» Илья Добрынкин. - Я не понимаю позицию властей. В их интересах должен быть ежедневный поиск инвесторов. Я вас уверяю, дали бы всем интересующимся зеленый свет - люди бы даже кредиты брали, лишь бы восстановить наше наследие. Деньги - мелочь, история важнее.