Реставрация «Приказной избы» и Репинского особняка завершится в Кирове до конца 2023 года

Реставрация «Приказной избы» и Репинского особняка проходит согласно графику. Фото: kirovreg.ru

Реставрация «Приказной избы» и Репинского особняка в Кирове проходит согласно графику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в «Приказной избе», построенной в середине XVIII века, завершается оштукатуривание стен и ремонт крыши. Здание является памятником культуры дорегулярной застройки Хлынова.

В Репинском особняке идет ремонт фасада и отделка внутренних помещений. Объект возвели в 1815 году. Реконструкцию должны завершить до конца текущего года.

Напомним, что Александр Соколов назначил кураторов по благоустройству парков к 650-летию Кирова. Для каждого объекта создадут отдельную рабочую группу.