Александр Соколов назначил кураторов по благоустройству парков к 650-летию Кирова

Рабочие группы будут контролировать работы на всех крупных объектах. ФОТО: киров.рф

Сегодня, 22 февраля, губернатор Александр Соколов подвел итоги заседания федерального оргкомитета по подготовке к юбилею Кирова. Об этом рассказали в региональном правительстве.

По инициативе главы региона будут созданы рабочие группы, каждая из которых будет отвечать за отдельный проект благоустройства городского парка. Для каждой группы губернатор назначил куратора:

- работы по благоустройству Александровского сада будет курировать первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов;

- парк имени С.М. Кирова попал под попечительство заместителя председателя правительства Алексея Жердева;

- проект обновления площади перед областной филармонией будет курировать заместитель председателя правительства Михаил Сандалов.

Напомним, что помимо этого к 650-летию Кирова планируется выполнить ремонт драматического театра, ж/д вокзала и аэропорта, капремонт фасадов многоквартирных домов и многое другое.