Соколов отчитался о подготовке к 650-летию Кирова

Соколов и Чернышенко вновь обсудили планы преобразований к празднику. Фото: правительство Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов отчитался перед Дмитрием Чернышенко о подготовке к 650-летия Кирова. Подробностями поделились в региональном правительстве.
Глава региона рассказал о реализации плана мероприятий, приуроченных ко дню рождения города:
- планируются работы по обновлению фасада ж/д вокзала и ремонту аэропорта;
- готовится реконструкция колледжа музыкального искусства, драмтеатра и Вятского художественного музея;
- ремонтируются фасады жилых домов;
- готовится благоустройство парка имени С.М.Кирова: его хотят сделать площадкой для проведения основных мероприятий;
- разрабатывается проект специальной подсветки зданий;
Кроме того, к юбилею города предлагают обновить площадь перед филармонией, расчистить русло Хлыновки.
650-летие Кирова отметим в 2024 году.