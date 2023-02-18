Соколов отчитался о подготовке к 650-летию Кирова

Соколов и Чернышенко вновь обсудили планы преобразований к празднику. Фото: правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов отчитался перед Дмитрием Чернышенко о подготовке к 650-летия Кирова. Подробностями поделились в региональном правительстве.

Глава региона рассказал о реализации плана мероприятий, приуроченных ко дню рождения города:

- планируются работы по обновлению фасада ж/д вокзала и ремонту аэропорта;

- готовится реконструкция колледжа музыкального искусства, драмтеатра и Вятского художественного музея;

- ремонтируются фасады жилых домов;

- готовится благоустройство парка имени С.М.Кирова: его хотят сделать площадкой для проведения основных мероприятий;

- разрабатывается проект специальной подсветки зданий;

Кроме того, к юбилею города предлагают обновить площадь перед филармонией, расчистить русло Хлыновки.

650-летие Кирова отметим в 2024 году.