Чарушинский фестиваль на пешеходной Спасской 1 июля: афиша мероприятия

Дом архитектора Чарушина на Пятницкой разрушается. Одна из целей праздника - сбор средств на сохранение здания. Фото: предоставлено Антоном Касановым

В Кирове уже несколько недель подряд продлевают пешеходную улицу Спасскую: еще на одном участке (от почтамта) перекрывают проезд для машин. А на дороге вместо этого устраивают концерты, ярмарки и праздники.

В субботу, 1 июля 2023 года, состоится особенный праздник - Чарушинский фестиваль. Событие будет посвящено памяти выдающегося архитектора и деятеля Ивана Аполлоновича Чарушина. «Комсомолка» делится программой праздника.

*в рамках фестиваля откроют сбор средств на ремонт дома Ивана Чарушина (Киров, улица Пятницкая, 15).

РАСПИСАНИЕ ЧАРУШИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

12.00 - торжественное открытие праздника. Приветствие официальных лиц.

12.00 - 14.00 работа игровых зон. Славянские игры («Камушки», «Бусинка», «Жемчужина», «Городки», «Диск равновесия»), а также зона открыток и интерактивная площадка от «Том Сойер Феста».

12.20 - 13.00 - праздничный концерт от студии танца «Трайбл Аруна», школы дрессировки «Мэри Хвостинс» и фитнес-студии «Гибкий дом».

13.10 - викторина для самых маленьких.

13.40 - коллективный стрит-арт.

14.10 - лотерея и розыгрыш призов.

15.00 - интеллектуальная викторина «Провинциальный архитектор» от центра русской культуры и письменности «МИР».

16.00 - модный показ «Блажена» у дома Витберга.

16.00 -18.00 - концерт студии вокала Юлии Ступниковой

17.00 - большая экскурсия по Чарушинскому маршруту с Ксенией Логиновой.

КАКИЕ АКТИВНОСТИ В ПРОГРАММЕ

- Выставка репродукций «Вятка акварелью» - здания, построенные по проектам Ивана Чарушина.

- Уличная выставка «Фотосушка» (коллажи, снимки архитектуры города).

- Фотовыставка Светланы Дождевых «Спрятавшиеся церкви Вятки».

- Мастер-класс «Оживи здание» от «Том Сойер Феста».

- «Городская раскраска» Оксаны Феоктистовой.

- Ярмарка деревянных поделок, изделий из мяса диких животных, мыла ручной работы, варенья, трав, натуральных лакомств для собак, кофе, книг, десертов без сахара, травяного чая, баранок и бубликов, изделий ручной работы и крафтовых сыров.