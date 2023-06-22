Чарушинский фестиваль на пешеходной Спасской 1 июля: афиша мероприятия

Дом архитектора Чарушина на Пятницкой разрушается. Одна из целей праздника - сбор средств на сохранение здания. Фото: предоставлено Антоном Касановым
В Кирове уже несколько недель подряд продлевают пешеходную улицу Спасскую: еще на одном участке (от почтамта) перекрывают проезд для машин. А на дороге вместо этого устраивают концерты, ярмарки и праздники.
В субботу, 1 июля 2023 года, состоится особенный праздник - Чарушинский фестиваль. Событие будет посвящено памяти выдающегося архитектора и деятеля Ивана Аполлоновича Чарушина. «Комсомолка» делится программой праздника.
*в рамках фестиваля откроют сбор средств на ремонт дома Ивана Чарушина (Киров, улица Пятницкая, 15).
РАСПИСАНИЕ ЧАРУШИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
12.00 - торжественное открытие праздника. Приветствие официальных лиц.
12.00 - 14.00 работа игровых зон. Славянские игры («Камушки», «Бусинка», «Жемчужина», «Городки», «Диск равновесия»), а также зона открыток и интерактивная площадка от «Том Сойер Феста».
12.20 - 13.00 - праздничный концерт от студии танца «Трайбл Аруна», школы дрессировки «Мэри Хвостинс» и фитнес-студии «Гибкий дом».
13.10 - викторина для самых маленьких.
13.40 - коллективный стрит-арт.
14.10 - лотерея и розыгрыш призов.
15.00 - интеллектуальная викторина «Провинциальный архитектор» от центра русской культуры и письменности «МИР».
16.00 - модный показ «Блажена» у дома Витберга.
16.00 -18.00 - концерт студии вокала Юлии Ступниковой
17.00 - большая экскурсия по Чарушинскому маршруту с Ксенией Логиновой.
КАКИЕ АКТИВНОСТИ В ПРОГРАММЕ
- Выставка репродукций «Вятка акварелью» - здания, построенные по проектам Ивана Чарушина.
- Уличная выставка «Фотосушка» (коллажи, снимки архитектуры города).
- Фотовыставка Светланы Дождевых «Спрятавшиеся церкви Вятки».
- Мастер-класс «Оживи здание» от «Том Сойер Феста».
- «Городская раскраска» Оксаны Феоктистовой.
- Ярмарка деревянных поделок, изделий из мяса диких животных, мыла ручной работы, варенья, трав, натуральных лакомств для собак, кофе, книг, десертов без сахара, травяного чая, баранок и бубликов, изделий ручной работы и крафтовых сыров.