13 мая в Кирове откроется туристический сезон

В этот день на Спасской будут работать различные тематические площадки. Фото: kirovreg.ru

13 мая в Кировской области официально откроют туристический сезон. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Открытие состоится у Дома Витберга (Спасская, 41а) в 10.00. В этот же день запустят проект «Пешеходная Спасская». Кировчан приглашают посетить тематические площадки, которые будут работать с 10.00 до 16.00. Всех пришедших также ждут выставки и ярмарки, презентации гостей из других регионов, музей под открытым небом, фотозоны и концерт с выступлением творческих коллективов области и регионов России. Для детей организуют развлечения и творческие мероприятия.

Кировчанам напоминают: с 13 мая участок Спасской от Володарского до Ленина будет пешеходным по выходным и праздникам. Водителей просят обратить внимание на это обстоятельство.