Авангардное решение: как в Кирове построили самый крутой дворец пионеров в СССР

Дворец построили на народные деньги. ФОТО: Вятский художественный музей

Вятский художественный музей открыл весьма познавательный лекторий о советской архитектуре Кирова. В рамках него экскурсовод и культуролог Светлана Дождевых знакомит кировчан с интересными фактами и уникальными зданиями города.

- Период советской архитектуры в истории и образе Кирова незаслуженно недооценивается, несмотря на то, что около 80% современного города - это застройка 1930-1980-х годов. Все стилевые изменения того времени нашли яркое отражение в местных памятниках, - рассказала Светлана Дождевых.

О каких же зданиях идет речь? На одной из лекций, посвященной эпохе советского модернизма 1955-1980х годов, культуролог отметила сразу несколько любопытных проектов. Как типовых, так и оригинальных. Самыми значимыми, по ее мнению, стали два: Дворец пионеров-мемориал и Диорама. Именно за них авторы проектов получили государственную премию.

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА - МЕМОРИАЛ

Его построили на территории бывшего Погудинского парка. Главная цель – создать условия для внеклассных занятий школьников. При этом удалось включить в проект мемориальную зону в память о кировчанах, погибших на полях сражений.

По мнению широкого круга специалистов, кировский дворец стал подлинным шедевром советского зодчества. Это индивидуальный проект целой группы архитекторов. Пирамидальный световой фонарь спроектировали в форме пионерского галстука, хотя, по мнению авторов проекта, она должна была напоминать еще и романтический образ Грина - алые паруса.

Фонарь освещал центральное внутреннее помещение - открытый двор, в центре которого висела грандиозная 10-метровая люстра в виде пионерского костра. Более 400 плафонов для нее изготовили по авторскому эскизу на белорусском заводе.

Авангардным решением стали необычные балконы-пандусы вокруг внутреннего двора, на которых собирались дети во время торжественных линеек и по которым удобно было бегать в свободное время. Плюс новинка - внутренний зимний сад и зеленые террасы-пандусы.

Был продуман и внутренний интерьер кабинетов. Увы, оригинальная мебель сейчас почти вся утрачена. Некоторые кировчане еще помнят, что действовали комната сказок, кафе, мозаичный бассейн для запуска судомоделей.

Интересно, что дворец построили на народные деньги. Для этого в Кирове создали спецсчет, собрать удалось более 645 тысяч рублей.

ДИОРАМА

Это здание - еще один повод для гордости за наш город. Проект нетиповой и необычный для того времени. Фасад имеет форму развернутого знамени. В помещении создана изогнутая трехмерная картина «Установление Советской власти в городе Вятке».

Строительство Диорамы велось тайно. ФОТО: Вятский художественный музей

На полотне диорамы изображены тревожные события декабря 1917 года, происходившие в Вятке (Кирове) на перекрестке улиц Николаевской (ныне – Ленина) и Спасской. Можно увидеть в натуре, как выглядел город сто лет назад.

По информации в некоторых источниках, строительство Диорамы велось тайно, так как в тот период строительство подобных объектов в нашей стране было запрещено. Поэтому кировский объект строился как станция перекачки канализационных вод, позже как парковый павильон. Хитрость раскрылась, когда в здание привезли полотно.

Кстати, диорама построена на месте двух бывших усадеб. Сейчас в здании находится постоянная музейная экспозиция и проходят выставки.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Здание интересно удачной находкой: бетонными «фальшставнями», которые придают фасаду живописность. Также на нем сохранено мозаичное полотно «Свет исцеления» работы И. Юмагулова. По кругу изображены знаки зодиака, в центре - чаша со змеей.

На здании сохранилось мозаичное полотно «Свет исцеления». Фото: medkirov.ru

По словам Светланы Дождевых, недавно она прочитала комментарий астролога относительно расположения лучей света на этом полотне. Астролог увидела указание на удачное положение Луны относительно Венеры и знак, что это лучшее время для посещения врача.

ВЫСОТКИ НА КАРЛА МАРКСА И КОМСОМОЛЬСКОЙ

Жителям Москвы проект кировского «Нового Арбата», по слухам, не понравился. ФОТО: vk.com/stroim_kirov

Прототипом стал московский Новый Арбат, или проспект Калинина. Кстати, жителям Москвы проект, по слухам, не понравился. Серию высоток-башен прозвали «вставной челюстью». Ну, а в Кирове менее грандиозные строения неплохо вписались в облик города. Позднее здания на Комсомольской получили роспись под «дымку».

ГОРАДМИНИСТРАЦИЯ

Здание городской мэрии спустя годы почти не изменилось. ФОТО: киров.рф

Прототипом для нее, как и для всех административных зданий того времени, стал Кремлевский Дворец съездов. Интерьеры оформлены с использованием дерева, керамики, гранита и мрамора. Вход в здание украсил мозаичный портрет Ленина, изготовленный французским художником. Сегодня здание практически не изменилось.

ЗНАМЕНИТЫЕ ХРУЩЕВКИ

В Кирове сохранилось много панельных быстровозводимых домов. Строили их по технологии, которую Советский Союз купил у Франции и адаптировал под свои условия. Кстати, занимался этим архитектор Валентин Лагутенко, дед известного сегодня певца, солиста группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко.

Технологию панельных домов выкупили у французов и адаптировали. Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам Светланы Дождевых, Лагутенко-старший увеличил высоту здания с 4 до 5 этажей и сократил количество раствора между панелями. Благодаря последнему увеличилась слышимость в квартирах. Тогда же в народе появилась шутка: «В первом подъезде чихнули, в пятом сказали: «Будь здоров!».

Светлана Дождевых убеждена, что многие здания советского модернизма в Кирове достойны сохранения и в будущем - при надлежащем уходе - могут стать достойными образцами ушедшей эпохи.

ПРИМЕТЫ МОДЕРНИЗМА

- монументальность, массивность форм и конструкций;

- образы космоса, вычислительной техники, кибернетики и т.п.

- функциональность;

- сложность композиции, но из лаконичных геометрических форм;

- основной материал – железобетон;

- наличие мозаичных панно;

- остекление больших поверхностей зданий.