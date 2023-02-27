В 2024-2025 годах Киров станет «Новогодней столицей России»

Сейчас специалисты прорабатывают концепцию «Вятской ярмарки». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Киров получит статус «Новогодней столицы России» на 2024-2025 годы. Об этом на еженедельном совещании в правительстве заявил губернатор Александр Соколов.

- Идею прорабатывали несколько месяцев, буквально на днях Минкультуры России поддержало нашу инициативу. Летом отпразднуем 650-летие, а следом ждем гостей на Новый год, - заявил глава региона.

Сейчас специалисты прорабатывают концепцию «Вятской ярмарки» - яркого праздника длиной в несколько недель. Организовать ее попробуют уже в текущем году.

Концепцией праздника может стать «Васнецовский Новый год». Мероприятия будут основаны на творчестве знаменитых художников, уроженцев вятской земли Виктора и Аполлинария Васнецовых.

- Новый статус послужит стимулом к развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе, созданию современных общественных пространств, раскрытия культурного потенциала области во всероссийском масштабе, - добавил Александр Соколов.