Парк имени Кирова в ремонте: пруд высушен, дорожки разрыты

Воду слили, чтобы укрепить берега. Дорожки тоже переделают. Фото: Антон Мамаев

В Кирове начали благоустраивать центральную городскую зону отдыха - парк имени Кирова.

Корреспонденты «Комсомолки» побывали в парке: рассказываем о ходе работ.

ПЕРВЫЙ ЭТАП - СПОРТПЛОЩАДКА

Парк обновляют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Первый этап реконструкции - строительство спортивной площадки - начали по графику.

- Нам бы хотелось, чтобы эту территорию жители получили в пользование раньше, чем предусмотрено контрактом, - сказал сити-менеджер Симаков после очередной проверки объекта.

Доступ к центральной аллее пока закрыт. Фото: Антон Мамаев

Сейчас бригады укладываются во все сроки. В работе скейт-площадка, памп-трек и многофункциональная спортивная зона. Залито основание спортплощадки, частично подготовлено основание для центральной пешеходной аллеи.

ОСУШИЛИ ПРУД

После Дня города начался второй этап благоустройства. Его центр - пруд.

Все же давно требовались берегоукрепительные работы. Соответственно, нельзя было обойтись без слива воды.

Помимо укрепление берегов, подрядчик (ГДМС) отремонтирует дорожки и лестницы, ведущие к пруду. Плюсом здесь смонтируют современное освещение и оборудуют пирс.

Доступ к пруду вскоре ограничили: выставили желтые металлические ограждения. Точно так же закрыли подходы к центральной аллее (от пересечения Октябрьского проспекта с ул. Азина до ул. Горького).

Ограждения помогают, пусть и не во всех случаях. Фото: Антон Мамаев

Правда, ограждения помогают не во всех случаях. В соцсетях уже появлялись сообщения о подростках, гуляющих прямо по центру высушенного пруда. Некоторые искали там «сокровища». Один ребенок завяз в иле и грязи - его пришлось вытаскивать неравнодушным прохожим.

КУДА ДЕЛИ РЫБ И ЧЕРЕПАХ ИЗ ПРУДА КИРОВА?

- Очень много вопросов поступает по поводу того, куда денутся рыбы и черепахи, обитающие в пруду у парка, - рассказал в своем телеграм-канале глава администрации города Вячеслав Симаков. - В пруду водится белый амур, сазан, толстолобик, кар и даже щука. Часть рыбы выловили и отправили в Орловский район и в Ганино, где «зарыбливают» водоемы. Еще часть рыбы отправлена в один из городских водоемов.

Но рыбы - не единственные обитатели пруда. Уже не раз горожане сбрасывали сюда своих домашних черепах. По мнению специалистов, люди просто не ожидали, что за черепахами нужен серьезный уход - не справились с ответственностью. Не все животные пережили зиму, как и предыдущие холода. Однако несколько особей оставались в пруду.

Рыбы и черепахи сменили место жительства. Фото: Антон Мамаев

- А у нас свой «улов», - поделились активисты из центра помощи животным «Большое гнездо». - Две красноухих черепашки. Забрали их на передержку. Черепах возвращать в пруд не будем, для нашей области это инвазивный вид, которому сложно выживать в природных условиях. Будем искать им дом.

Что касается взрослых уток и выводков утят, они переселились на верхний пруд. Однако и его сливают. При необходимости активисты возьмут на передержку и пернатых.

После завершения всех работ пруд вновь наполнят. Сюда выпустят мальков.