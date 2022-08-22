На благоустройство парка у цирка к юбилею Кирова выделят 540 миллионов рублей

Работы проведут к 650-летию Кирова. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

На благоустройство парка имени Кирова выделят 540 миллионов рублей. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы в парке проведут к 650-летию областного центра. Средства на благоустройство выделят из федерального бюджета. К юбилею также проведут капремонт драмтеатра и еще 11 объектов культурного наследия. Профильное министерство должно разработать проектную документацию и подготовиться к началу работ. Сроки их проведения пока неизвестны.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти Кирова объявили конкурс по поиску подрядчика, который займется благоустройством парка у цирка. Сумма контракта составляла 87 миллионов рублей. Победителя конкурса должны были определить 23 августа, однако подведения итогов не состоялось: по информации на портале госзакупок, на аукцион не поступило ни одной заявки.