«Главное, чтобы кировчане поддерживали»: общественники поставили домики для белок в городских парках

Укрытия нужны, чтобы белка отдохнула или спряталась от мороза. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Кировские активисты продолжают заботиться о братьях наших меньших, обитающих по соседству с нами в городе. В нынешнем году в парке Победы двое кировчан установили домики для белок. С одним из активистов встретился корреспондент «Комсомолки».

Александр Леванов рассказал о процессе создания домиков, об их предназначении и планах общественников на будущее.

УКРОМНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ БЕЛОЧЕК

- Расскажите, откуда появилась идея?

- Она принадлежит не только мне, первоначально ее предложил Анатолий Курбатов, мой хороший знакомый и активный житель города. Все любят белочек, а зимой для них условий нет. Только в Дендропарке их прикармливают, а именно мест, где можно переночевать, нет.

Домики для белок устанавливают на привычной для животных высоте. Фото: Артем ЗАМЯТИН

- Откуда берете финансирование?

- Деньги скидывают сами жители Мы просто выложили пост в соцсети с призывом поддержать наш общественный проект. Люди стали присылать деньги, сразу уточняя, в каком парке (по их мнению) домики нужнее. Это не коммерческий проект. Мы сами разработали дизайн, закупили материалы и договорились со столяром.

- Где установлены домики?

- Мы разместили их в парке Победы, Гагаринском парке и в Александровском саду. В ближайшее время мы оборудуем укрытия на Солнечном берегу и в парке имени Кирова. Нам сказали, там тоже водятся белки. В общем, мы стараемся разместить домики в самых посещаемых местах.

- Каждой белке - отдельное «жилье»?

- В интернете мы нашли исследование: на парк среднего размера, допустим, парк Победы, хватит семи домиков. Ведь белки не ведут оседлый образ жизни - они находятся в движении и поисках еды. Поэтому семи домиков на целый парк вполне достаточно.

ЧТОБЫ НЕ БЕСПОКОИЛИ ЛЮДИ

- Зачем вообще нужны такие домики и в чем их отличие от кормушек?

- Укрытия нужны, чтобы белка отдохнула или спряталась от мороза. Если белочку хочется угостить, сделайте специальную кормушку типа тех, что установлены в Дендропарке и на территории Трифонова монастыря. В обычных парках кормушки не так нужны: там достаточно деревьев, на которых грызуны добывают себе пищу.

«Все любят белочек, а зимой для них условий нет». Фото: Артем ЗАМЯТИН

- Как высоко делаете укрытия?

- Мы максимально хотели приблизиться к реальности. Белки строят свои жилища на высоте от семи метров. Поэтому мы сделали подобие их укрытий именно таким, чтобы их не беспокоили люди.

- Из чего делают домики?

- Лучше вырезать в куске дерева дупло и установить его на высоте, но вешать такой «пень» проблематично. Поэтому мы разработали свой дизайн и сделали домики из фанеры. Утеплять их не стали, чтобы летом там не завелись насекомые, которые будут мешать зверькам отдыхать. Кстати, интересный факт: жердочки, которые находятся при входе в дом, изготовлены из спила липовых веток из Александровского сада, которые мы получили в свое распоряжение после скандальной истории в ноябре 2022 года.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

- А для птиц вы планируете сделать такие же?

- Скворечники будем вешать весной. Кормушка отличается от бельчатника размером летка (отверстия в домике для входа и выхода - Ред.). То есть для синички он будет совсем маленький, чтобы туда никто не залез, а для более крупной птицы он будет, естественно, шире.

- Какие дальнейшие планы?

- Повторюсь, мы продолжаем устанавливать домики и ухаживать за ними. Также в планах забота о птицах, желательно построить для каждого вида отдельное укрытие. Главное, чтобы кировчане поддерживали. Мы всегда смотрим на спрос, если он в дальнейшем сохранится, то мы не против поработать еще.