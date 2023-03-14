Рысь, лебеди, полярная сова: каких животных спасает Центр «Большое гнездо» в Кирове

Создательница Центра реабилитации животных «Большое гнездо» Гузель Зарипова

Приборка клеток и вольеров, кормление животных, отловы, покупка кормов - так выглядит день создательницы Центра реабилитации животных «Большое гнездо» Гузель Зариповой. При этом кировчанка совмещает волонтерскую деятельность с работой в ветклинике и учебой. «Комсомолка» узнала, как маленькому сообществу активистов удается спасать десятки диких животных.

«ПОНЯЛА, ЧТО КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ ЭТО НЕ МОЕ»

По словам Гузель Зариповой, она с самого детства мечтала работать с живой природой и заботиться об окружающей среде. Поэтому после школы девушка получила образование эколога и начала работать педагогом в Эколого-биологическом центре Кирова. В том числе, в ее обязанности входило содержание в организации живого уголка. Именно там кировчанка и стала погружаться в особенности ухода за дикими животными. В то время в центр нередко передавали змей, породистых крыс, уток, ежей.

- Приходилось искать информацию о том, как правильно заботиться о таких животных, - поделилась воспоминаниями Гузель. - Оказалось, что это довольно сложно, и нужно знать много нюансов. К примеру, у нас в живом уголке в небольшой дюне (клетка для содержания животных - Ред.) находились три красноухих черепахи. Выяснилось, что на самом деле им требуется аквариум на 100 литров. Тогда мы с девушкой-волонтером организовали в центре большой аквариум.

Позднее Гузель начала работать в контактном зоопарке. Кировчанка отметила, что всегда следила за тем, чтобы с животными там обращались правильно. Однако быстро поняла: «Такие организации - все-таки не мое».

Каждый месяц активисты получают множество обращений от жителей о диких животных, которым нужна помощь.

«НАШИ РЕСУРСЫ НЕ БЕЗГРАНИЧНЫ»

Теперь девушка заканчивает обучение на ветеринарного врача в Вятском агротехнологическом университете, работает в ветклинике, а также является руководителем Центра реабилитации животных «Большое гнездо».

Кировчанка пояснила, что до появления некоммерческой организации существовала общественная группа. Ее участники забирали питомцев на восстановление к себе домой. Затем в 2018 году у Гузель появился небольшой земельный участок, где активисты обустроили вольеры.

Однако со временем жители стали все чаще обращаться к волонтерам и сообщать о диких животных, попавших беду. Тогда неравнодушные кировчане арендовали этаж в здании на улице Бородулина, а деятельность объединения переросла в создание центра.

- Наша организация существует за счет пожертвований, - отметила руководительница «Большого гнезда». - Также в закупку еды и других необходимых вещей для животных по-прежнему вкладываются волонтеры. К примеру, я на свои деньги приобретаю еду для хищных птиц у частников. Это связано с тем, что мы не можем купить ее по чеку в обычном зоомагазине, и следовательно предоставить отчет о потраченных средствах подписчикам сообщества.

Сейчас в команде центра значатся трое девушек: Гузель, Анастасия и Елена. Также есть волонтеры, которые помогают организации с приборкой вольеров, перевозкой питомцев, сборкой оборудования и передержками. Каждый месяц активисты получают множество обращений от жителей о диких животных, которым нужна помощь. Волонтеры отлавливают травмированных зверей, отвозят на обследование в ветклинику, лечат, выкармливают и выпускают в природу.

- Перед выпуском питомцы проходят адаптацию в уличном вольере, - рассказала создательница сообщества. - К примеру, к нам попадают птицы с поломанными крыльями или черепно-мозговыми травмами. Им требуется период на разлетывание, а мы за это время можем убедиться, что они хорошо летают и ориентируются в пространстве. Особенно у птенца период взросления должен проходить в природе, где есть естественные корма. Это необходимо для того, чтобы он научился быть дикой птицей и смог выжить в новых условиях.

Перед выпуском питомцы проходят адаптацию в уличном вольере

Некоторые птицы, например, голуби после выздоровления находятся в центре до потепления. Это связано с тем, что в холодное время года им не хватает корма. Животных, которых после получения травмы или заболевания не могут вернуть в дикую природу, передают новым хозяевам или оставляют жить в центре.

При этом в сообществе отмечают, что ресурсы организации не безграничны. Поэтому сейчас в центре редко принимают травмированных голубей и ворон. При обращении жителям предлагают самостоятельно позаботиться о них в домашних условиях. Волонтеры подробно рассказывают кировчанам, куда обратиться за ветпомощью, а также ухаживать и кормить таких птиц.