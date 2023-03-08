В Кирове волонтеры предлагают построить вольер для спасения рысей

В конце декабря 2021 года в Кирове выловили рысь Миру. Фото: kirovreg.ru

Волонтеры Центра реабилитации животных «Большое гнездо» предложили построить большой вольер для спасения рысей. По словам активистов, от жителей стали поступать сообщения о выходе диких кошек в населенные пункты.

- Они выходят из-за бескормицы: февраль и март самое тяжелое время, глубокоснежье, - пояснили в сообществе. - А некоторые из замеченных животных - одинокие рысята, которые пытаются выжить как могут, пусть и рядом с человеком.

Кировчане отмечают, что готовы спасать животных, однако им не хватает большого вольера на каркасе из металлических труб и полностью закрытого крепкой решеткой. Стоимость подобной конструкции составляет 100 тысяч рублей. Сейчас волонтеры призывают жителей помочь собрать необходимую сумму.

Напомним, в конце декабря 2021 года в Кирове выловили рысь Миру. Ее приютил кировский Центр реабилитации животных «Большое гнездо».

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