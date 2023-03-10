В 2023 году в Кирове благоустроят 19 пешеходных зон

Работы проведут по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове благоустроят 19 пешеходных зон. Об этом сообщили в горадминистрации.
Работы проведут в 2023 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В список вошли следующие участки:
- Октябрьский проспект: от Свердлова до площади Лепсе (четная сторона), от Профсоюзной до Московской, от Воровского до Комсомольской, от Московской до Воровского;
- Монтажников;
- Сормовская от Лепсе до Мира;
- Мира от Сормовской до Ломоносова;
- Ивана Попова от Воровского до Щорса;
- Кольцова;
- Андрея Упита;
- Риммы Юровской;
- Победы и Парковая (Костино);
- Гражданская, Октябрьская, Ленина (Лянгасово);
- Мира, Центральная, Октябрьская (Дороничи).
Сейчас завершается конкурс по выбору подрядчика, который займется работами. При хорошей погоде благоустройство начнется уже весной.
Кроме того, идет подписание контракта по обустройству освещения в 18 дворах Кирова. В список вошли дома по улицам Володарского, Воровского, Горького, Екатерины Кочкиной, Чапаева и другим.
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