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НовостиОбщество10 марта 2023 10:10

В 2023 году в Кирове благоустроят 19 пешеходных зон

Работы могут начаться уже весной при хорошей погоде
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы проведут по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Работы проведут по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове благоустроят 19 пешеходных зон. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы проведут в 2023 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В список вошли следующие участки:

- Октябрьский проспект: от Свердлова до площади Лепсе (четная сторона), от Профсоюзной до Московской, от Воровского до Комсомольской, от Московской до Воровского;

- Монтажников;

- Сормовская от Лепсе до Мира;

- Мира от Сормовской до Ломоносова;

- Ивана Попова от Воровского до Щорса;

- Кольцова;

- Андрея Упита;

- Риммы Юровской;

- Победы и Парковая (Костино);

- Гражданская, Октябрьская, Ленина (Лянгасово);

- Мира, Центральная, Октябрьская (Дороничи).

Сейчас завершается конкурс по выбору подрядчика, который займется работами. При хорошей погоде благоустройство начнется уже весной.

Кроме того, идет подписание контракта по обустройству освещения в 18 дворах Кирова. В список вошли дома по улицам Володарского, Воровского, Горького, Екатерины Кочкиной, Чапаева и другим.

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