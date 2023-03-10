В 2023 году в Кирове благоустроят 19 пешеходных зон

Работы проведут по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове благоустроят 19 пешеходных зон. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы проведут в 2023 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В список вошли следующие участки:

- Октябрьский проспект: от Свердлова до площади Лепсе (четная сторона), от Профсоюзной до Московской, от Воровского до Комсомольской, от Московской до Воровского;

- Монтажников;

- Сормовская от Лепсе до Мира;

- Мира от Сормовской до Ломоносова;

- Ивана Попова от Воровского до Щорса;

- Кольцова;

- Андрея Упита;

- Риммы Юровской;

- Победы и Парковая (Костино);

- Гражданская, Октябрьская, Ленина (Лянгасово);

- Мира, Центральная, Октябрьская (Дороничи).

Сейчас завершается конкурс по выбору подрядчика, который займется работами. При хорошей погоде благоустройство начнется уже весной.

Кроме того, идет подписание контракта по обустройству освещения в 18 дворах Кирова. В список вошли дома по улицам Володарского, Воровского, Горького, Екатерины Кочкиной, Чапаева и другим.

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