«Хотим отстроить до осени»: кировчане спасают старинный «китайский домик»

Илья Добрынкин и его компаньон уверены: люди готовы вкладываться в сохранение исторического наследия Вятки Фото: Александр ЧАРУШИН

«Китайский домик» - живая история Кирова. Точнее, едва живая.

Старинное здание десятилетиями стояло заброшенным, ветшало и не раз горело. В прошлом году наконец нашлись инвесторы, готовые спасти объект. Рассказываем, с какими проблемами столкнулись новые владельцы и как они вообще решились реставрировать здание.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте построили в 1870-м году для вятского чиновника. Возвели здание на углу улиц Орловской и Никитской (сейчас - Володарского - ред.).Позднее владелец сменился.

К 1913 году на Вятке оказался видный ссыльный архитектор Георгий Джмухадзе. Грузинский мастер основал здесь свое предприятие: команда малевала и штукатурила новые и ремонтирующиеся здания, бралась за сложные росписи орнаментов, настенную живопись и даже рельефный декор. Его элементы отдельно заготавливали в мастерской, и лишь потом крепили на стены. Именно такой декор - известковая лепнина - и украсил домик на Орловской. Плюсом здесь появились авторские кованые элементы, например, крылечки и козырьки. Домик прозвали «китайским»: он очень выделялся на общем фоне.

С приходом советской власти дом передали муниципалитету. Жильцы оставались здесь вплоть до начала 2000-х годов.

- Это и есть история нашего города! - говорит юрист Илья Добрынкин, один из инвесторов. - Не могу спокойно смотреть на такой дом в самом центре Кирова, точнее, на то, что от него осталось.

Именно такой декор - известковая лепнина - и украсил домик на Орловской. Фото: Александр ЧАРУШИН

КТО УКРАЛ КОЗЫРЬКИ?

Деревянный дом с наружным известковым декором ветшал на глазах. Жильцов расселили. Мэрия несколько раз намеревалась передать здание новому владельцу, но найти его никак не могла.

«Китайский домик» горел как минимум четырежды. И вот, год назад состоялся очередной аукцион. Ценовые предложения других участников «перебили» Илья Добрынкин и его друг Андрей Мухамедзянов.

- Мы знакомы с детства, - делится Илья. - И увлекаемся историей тоже с детства, в том числе историей города. Нам всегда хотелось помочь в сохранении культуры и архитектуры Кирова. У нас уже был опыт: инвестировали в похожий проект в Перми. И вот, подвернулся случай - перекупили замечательный «китайский домик».

Пока не без проблем. Сам дом - выявленный объект культурного наследия, но предмет охраны (конкретные детали и конструкции, которые нельзя не сохранить - ред.) не установлен.

- Нам пришлось самим заказывать экспертизу, - вспоминает инвестор. - Увы, время тоже работает против нас. Каждый снегопад, каждый перепад температур - удар по оставшимся конструкциям. Честно говоря, здание может не дожить до лета: балка держится на старом шкафу и раскрытой двери. Закроем ее - все рухнет.

Территорию обнесли забором. Это, вроде, защита прохожих на случай ЧП. А вот от вандалов забор не защитил: неизвестные несколько раз оставляли зазоры от пилы на стенах. Плюсом однажды ночью пропали 4 старинных козырька. Илья Добрынкин уверен, что именно одно из этих крылечек позднее появилось на здании на соседнем перекрестке (по улице Свободы). Однако владелица объекта отрицает кражу. Полиция пока тоже помочь не смогла.

ЛЮДИ БЫ КРЕДИТЫ БРАЛИ

Экспертиза показала, что у первозданного «китайского домика» нет будущего: оставшиеся конструкции просто не выдержат каких бы то ни было преобразований. Поэтому единственный выход - снести здание и отстроить на его месте точно такое же.

- Сначала мы с Андреем мечтали, что сможем жить семьями в восстановленном доме, - отмечает Илья Викторович. - Но позднее решили, что первый этаж можно отдать под заведение общепита, например, азиатский ресторан. Это было бы забавно: паназиатская кухня в «китайском домике».

Сами Добрынкин и Мухамедзянов заверяют: все сделают в лучшем виде. Сохранят этажность, метраж (500 квадратов), планировку помещений и - естественно! - все детали внешнего убранства. Даже несмотря на то, что технологии, по которым работал Джмухадзе, безвозвратно утеряны.

«Сначала мы с Андреем мечтали, что сможем жить семьями в восстановленном доме», - отмечает Илья Викторович Фото: Александр ЧАРУШИН

- Как оказалось, в Кирове очень классные специалисты, - говорит Добрынкин. - Всю помощь в восстановлении «китайского домика» нам окажут именно местные мастера: сделаны снимки, планы, экскизы. Еще один плюс - собственное каменное производство. У нас есть оборудование, чтобы сделать точно такую же известковую лепнину. Хотим также сделать гранитные тротуары вокруг и высадить туи.

По словам Ильи Викторовича, если никто не будет ставить палки в колеса, то новенький «китайский домик» отстроят уже к осени 2023 года. К слову, они с партнером выкупили еще один объект культурного наследия по улице Орловской: потихоньку будут облагораживать центр города.

- В городе как минимум 150 таких объектов - исторических зданий, разваливающихся на глазах, - заключает Добрынкин. - Я не понимаю позицию властей. В их интересах должен быть ежедневный поиск инвесторов. Я вас уверяю, дали бы всем интересующимся зеленый свет - люди бы даже кредиты брали, лишь бы восстановить наше наследие. Деньги - мелочь, история важнее. Хочется отреставрировать и сохранить как можно больше объектов вятской старины, чтобы ее увидели наши внуки и правнуки.