Здание кунсткамеры и бывшего роддома на Преображенской в Кирове планируют передать предпринимателям для долгосрочной аренды

В Кирове есть проблемные объекты культурного наследия, по каждому из которых будут вырабатывать свой механизм содержания и ремонта. Фото: kirovreg.ru

На заседании оргкомитета по подготовке к юбилею Кирова обсудили вопрос ремонта и сохранения ОКН. Как рассказали в правительстве региона, в областном центре на данный момент находится 212 объектов культурного наследия. 57 из них - федерального значения, 75 - регионального, 1 - местного и 79 - выявленные. Непосредственно в центральной части города расположены 172 ОКН, все - в разном состоянии и в разной собственности.

ОБЛАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Сейчас ремонт идет на 15 объектах. Среди них такие, как:

- художественный музей;

- музей им. К.Э. Циолковского;

- колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина.

Не вошли в план ремонта в рамках подготовки к юбилею:

- памятник Герцену на Герцена, 50;

- Центр творчества на Спасской, 12а;

- здание ВГГ на Свободы, 76;

- здание Присутственных мест на Динамовском проезде, 2;

- дом купца Аршаулова на Спасской, 47.

В ходе заседания поступило предложение включить эти объекты в государственную программу Кировской области «Развитие культуры». Средства на их содержание выделят из бюджета региона.

Передать предпринимателям для долгосрочной аренды с условием проведения работ по содержанию предлагается следующие объекты:

- здание бывшего роддома на Преображенской, 24;

- дом М.Т. Окулова на Казанской, 52;

- дом, где работала революционерка Л.К. Громозова на Преображенской, 82;

- здание кунсткамеры на Московской, 2.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Сейчас ремонт идет на девяти ОКН. Среди них:

- объекты Александровского сада;

- Детская филармония;

- Дом ветеранов.

12 зданий также предложили передать в долгосрочную аренду. Среди них:

- дом Ф.Л. Ездакова на Преображенской, 39а;

- городская усадьба И. И. Лебедева на Дерендяева, 61а.

СМЕШАННАЯ И ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

22 ОКН в Кирове находятся частично в муниципальной, частично - в частной собственности. 14 из них - это многоквартирные дома, которые нельзя включить в региональную программу капремонта. Всего в ней учтены 12 объектов культурного наследия. По всем у Фонда капремонта есть задание на проведение работ. Сейчас организация выбирает подрядчика.

В частной собственности находятся 16 объектов, требующих ремонта. Следить за их содержанием обязаны собственники. Если они не примут надлежащих мер, управление госохраны ОКН обратится в суд с иском о принуждении к проведению работ.

Ситуация с объектами смешанной формы собственности - наиболее непростая, поскольку единого механизма содержания и реставрации таких зданий нет. Оргкомитет предложил создать рабочую группу, которая будет принимать решения по проведению ремонтов на ОКН в центральной части Кирова. Она также займется формированием областной программы сохранения объектов культурного наследия.