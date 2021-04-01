Самый старый дом на Вятке признали аварийным

Дом Перминова признан самым старым кирпичным зданием на Вятке. Фото: Виктор Карпов

После вмешательства прокуратуры дом Аверкия Перминова признали аварийным и подлежащим реконструкции. Кроме того, проверка установила, что собственник в лице администрации города не предусмотрел в бюджете средства на ремонт здания по улице Спасской, 10а на 2020 - 2022 годы.

- По данному факту прокурор Первомайского района города Кирова внес представления главе администрации города и руководителю МУП «ЦКС» города Кирова, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время администрации города необходимо переселить жильцов в квартиры маневренного фонда.

СПРАВКА «КП»

Дом Перминова признан самым старым кирпичным зданием на Вятке. Он был построен в 1752 году и считается объектом культурного наследия.