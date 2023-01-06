К 650-летию Кирова 35 объектов культурного наследия отремонтируют за 430 миллионов рублей

Ремонтные работы коснутся мест отдыха кировчан, памятников и объектов культурного наследия. Фото: kirovreg.ru

К юбилею Кирова на ремонт объектов культурного наследия выделят 430 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства области, на эти деньги планируется привести в порядок порядка 35 зданий.

СТАРИННЫЕ ЗДАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

К 650-летию города планируется ремонт фасада кировского драмтеатра и установка светового и звукового сценического оборудования. Уже после праздника пройдет капремонт всего здания. Власти заключили договор на доработку проектно-сметной документации, чтобы культурное учреждение попало в федеральную адресную инвестиционную программу.

Восстановлению также подлежат дом Грина, здание Вятской публичной библиотеки, «Дом с лавками П.В. Алцыбеева», Вятское худучилище, музей Салтыкова-Щедрина, городской клуб ветеранов и детская филармония.

Кроме того, за счет средств Фонда капремонта в 2023-2024 годах пройдет реставрация нескольких многоквартирных домов, которые также считаются объектами культурного наследия. Среди них:

- дом служителей Кафедрального собора и Здание духовной консистории (Динамовский проезд, 14 и 18);

- комплекс домов служителей Спасского собора (Казанская, 67, Казанская,71/Преображенская, 1);

- дом, где проходили первые собрания городской организации РСДРП в 1907 году» (Казанская, 75а);

- дом В.В. Королевой с надворными службами (Ленина, 65);

- дом Рязанцева (Московская, 26б);

- комплекс домов служителей кафедрального собора (Набережная Грина, 15, 19);

- дом, в котором жила профессиональная революционерка Сталь Людмила Николаевна (1872-1939)» (Преображенская, 3);

- дом служителей церкви Иоанна Предтечи (Пятницкая, 11);

- дом, в котором жил поэт Н.А. Заболоцкий (Спасская, 4).

ПАРКИ И ПАМЯТНИКИ

К 650-летию Кирова отремонтируют не только здания. Так, работы запланированы в Александровском саду, где планируется привести в порядок береговую и центральную ротонды, входной павильон и ограды. Кроме того, восстанавливать будут и памятники - в частности, Степану Халтурину в сквере на улице Казанской, Сергею Кирову у ЦУМа и на площади Лепсе, маршалу Коневу.

- Отбор объектов культурного наследия, которые будут отремонтированы, осуществляется с учетом технического состояния и расположения в местах, часто посещаемых жителями и гостями города, - добавили в пресс-службе правительства.