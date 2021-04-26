Главные новости с 19 по 25 апреля в Кирове: приговор Олегу Чичибабину, итоги проверки в школе №59 и доходы чиновников

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии.

Доброе утро, Киров! В понедельник, 26 апреля, температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, в течение всего дня будет идти небольшой дождь. Кроме того, ожидается сильный порывисты ветер до 19 м/с. В связи с чем МЧС Кировской области объявило метеопредупреждение.

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной подборке:

ДЕЛО «ЦДС»

В Кирове осудили еже одного фигуранта уголовного дела о хищении средств МБУ «ЦДС». В четверг, 22 апреля, приговор вынесли Олегу Чичибабину - бывшему начальнику отдела транспорта городской администрации. Ему предстоит отправиться в колонию общего режима на два с половиной года. Читать

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОВЕРКА ИНЦИДЕНТА В КИРОВСКОЙ ШКОЛЕ №59

В кировской школе №59, где одна из работниц пищеблока отмывала котлеты от гарнира, завершилась комплексная проверка. Было установлено, что трое работников пищеблока действительно мыли котлеты, но не для повторного использования, а в личных целях (Подобные действия запрещены по СанПиНу – прим. Ред.). В итоге заведующая производством и два повара после инцидента написали заявления об уходе. Читать

ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ РАСКРЫЛИ СВОИ ДОХОДЫ ЗА 2020 ГОД

На минувшей неделе государственные служащие Кировской области и депутаты опубликовали декларации о доходах и имуществе, которые они обязаны предоставлять ежегодно. Так, за минувший год губернатор Кировской области Игорь Васильев задекларировал доход в размере 3 миллиона 180 тысяч рублей, что на 492 тысяч рублей больше, чем в 2019 году. Читать

Самый большой доход из числа государственных служащих оказался у председателя правительства Кировской области Александра Чурина. В декларации он указал сумму в 23 миллиона 487 тысяч рублей. Читать

Самым обеспеченным депутатом Законодательного собрания Кировской области оказался президент ООО «Движение-Нефтепродукт» Сергей Киселев, за 2020 год его доход составил 333 миллиона рублей. Читать

ПОЛОВОДЬЕ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Кировской области уровень воды в реке Вятке достиг отметки 326 см от нулевого поста. Ситуация с подтопленными территориями в регионе остается пока стабильной. По-прежнему отрезанными от «большой земли» остаются поселения в Афанасьевском, Верхнекамском, Зуевском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Нолинском, Советском районах и микрорайоне Каринторф в городе Кирово-Чепецк. Читать