Зампреды правительства Кировской области раскрыли свои доходы за 2020 год

Члены правительства Кировской области опубликовали свои доходы за 2020 год. Фото: kirovreg.ru

Зампреды правительства Кировской области отчитались о своих доходах в 2020 году. Декларации чиновников опубликованы на официальном сайте регионального правительства.

Первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов указал доход в 9 миллионов рублей, что на 6 миллионов 700 тысяч рублей больше, чем в 2019 году. Столь значительная разница с минувшим годом связана с продажей квартиры. Сейчас в собственности у Дмитрия Александровича нет имущества, а есть только квартира, которая находится пользовании.

Доход заместителя председателя правительства Романа Береснева составил 1 миллион 928 тысяч рублей. В собственности у него два земельных участка и два дома (один в долевой собственности - прим. Ред.), а также ½ доли в квартире и гараж. В пользовании также находится еще одна квартира.

Еще один запред правительства Алексей Коробов указал доход в 7 миллионов рублей. Часть суммы составили средства полученные от продажи автомобиля. Среди собственности у Алексея Валерьевича значится земельный участок, жилой дом, машино-место и автомобиль BMW 840D x-Drive. Кроме того, в пользовании у него находятся еще две квартиры.

Запред правительства и министр сельского хозяйства Алексей Котлячков задекларировал доход в размере 2 миллиона 403 тысяч рублей. В собственности у него земельный участок, дом, квартира и автомобиль Volkswagen Touareg, а в пользовании находится гараж.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что председатель правительства Кировской области указал в декларации о доходах сумму более 23 миллионов рублей. Читать.

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