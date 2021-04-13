Глава города Кирова раскрыла свои доходы за 2020 год

По сравнению с 2019 годом доход Елены Ковалевой сократился на 3,2 миллиона рублей. Фото: duma.mo-kirov.ru

За минувший год глава города Кирова Елена Ковалева заработала 2,6 миллиона рублей. Сведения об этом содержатся в декларации о доходах, опубликованной на сайте Гордумы.

Из имущества в декларации указана лишь одна квартира общей площадью в 71,9 кв. м, которой Елена Васильевна владеет совместно с супругом. Что касается мужа главы города, то его доход за минувший год составил 675 тысяч рублей, а среди собственности числится автомобиль Ford Fiesta 2016 года выпуска - (рыночная стоимость около 600 тысяч рублей).

Добавим, что по сравнению с 2019 годом доход Елены Ковалевой сократился на 3,2 миллиона рублей.

В тройке лидеров по доходам за 2020 год оказались депутаты Надежда Сураева (67,5 млн рублей), Михаил Шихов (49 млн рублей) и Владимир Журавлев (40 млн рублей).