Председатель правительства Кировской области указал в декларации о доходах сумму более 23 миллионов рублей

С 2019 года Александр Чурин возглавляет региональное правительство. Фото: kirovreg.ru

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин раскрыл свой доход за минувший год. В декларации он указал сумму в 23 миллиона 487 тысяч рублей. Сведения о доходах опубликованы на официальном сайте регионального правительства.

В собственности у Александра Анатольевича находятся восемь земельных участков (один в долевой собственности - прим. Ред.), три нежилых помещения, две квартиры и жилой дом. Кроме того, в пользовании у председателя правительства числится квартира и земельный участок. Транспортных средств в декларации не указано.

Доход супруги Александра Чурина за минувший год составил всего 15 тысяч рублей. В собственности у нее земельный участок, нежилое помещение и жилой дом. В пользовании - квартира.

В сравнении с декларацией 2019 года доход председателя правительства практически не изменился. Тогда Александр Чурин заработал 23 миллиона 331 тысячу рублей, его жена - 18 тысяч рублей. В собственности была указана такая же недвижимость.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за минувший год губернатор Кировской области Игорь Васильев задекларировал доход в размере 3 млн 180 тысяч рублей. Читать.