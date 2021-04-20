Губернатор Кировской области раскрыл доход за 2020 год

Игорь Васильев возглавил регион в 2017 году. Фото: kirovreg.ru

За минувший год губернатор Кировской области Игорь Васильев задекларировал доход в размере 3 миллиона 180 тысяч рублей, что на 492 тысяч рублей больше, чем в 2019 году. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Кировской области.

В долевой собственности у Игоря Владимировича квартира площадью 78,6 кв. метра, а также автомобили Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Кроме того, в пользовании у главы региона находится земельный участок и жилой дом.

Доход супруги губернатора за 2020 год составил 2 миллиона 985 тысяч, что на 742 тысячи больше, чем годом ранее. В ее собственности доля в квартире площадью 78,6 кв. метра и автомобиль Toyota Land Cruiser 200, в пользовании - земельный участок и дом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что председатель избирательной комиссии Кировской области раскрыл свои доходы за 2020 год. Читать.