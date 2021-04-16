Председатель избирательной комиссии Кировской области раскрыл свои доходы за 2020 год

В 2019 председатель избирательной комиссии задекларировал доход в 2 млн 650 тысяч. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За минувший год председатель избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов задекларировал доход в размере 4 млн 259 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте государственного органа.

В собственности у Алексея Евгеньевича числится 1/2 доли квартиры площадью 67 кв. м, а также автомобиль Honda Pilot. Кроме того, в пользовании у председателя избирательной комиссии находятся две квартиры и бокс-стоянка.

Супруга Алексея Круглова указала доход в размере 972 тысячи рублей. В ее собственности находится квартира площадью 115,4 кв. м, бокс-стоянка и гараж.

Стоит отметить, что в 2019 председатель избирательной комиссии задекларировал доход в 2 млн 650 тысяч. Столь значительная разница с минувшим годом связана с продажей автомобиля.

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