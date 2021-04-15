В Кирове директора школ зарабатывают от 39 до 87 тысяч рублей в месяц

Самый высокооплачиваемый директор школы в Кирове получает 87 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

Вслед за депутатами городской думы о своих доходах за минувший год отчитались директора учреждений, подведомственных департаменту образования Кирова. Все данные об их зарплатах доступны на сайте мэрии.

В 2020 году среднемесячная заработная плата руководителей общеобразовательных учреждений сложилась в диапазоне от 45 до 65 тысяч рублей, но доход ряда директоров значительно превысил средние показатели:

- Директор школы №66 Сергей Шустов - 87 тысяч рублей;

- Руководитель лицея №21 Любовь Кожевникова и директор Вятской православной гимназии Елена Мошкина - 80 тысяч рублей;

- Директор школы №28 Николай Целищев - 79 тысяч рублей.

Самая маленькая зарплата оказалась у директора школы №22 Елены Королевой - 39 тысяч рублей.