«Котлеты мыли в личных целях»: завершилась проверка инцидента в кировской школе №59

В итоге в столовой школы, где отмывали котлетки, установили четыре камеры и обновили состав работников. Фото: vk.com/kirovreg43

В кировской школе №59 завершилась комплексная проверка. По итогам кого-то наказали, а кто-то и уволился - вроде как сам. О результатах сообщает мэрия со ссылкой на Гордуму.

Напомним, шумиха поднялась после опубликованного в кировских пабликах видео, на котором одна из работниц столовой отмывала не съеденные школьниками котлеты от гарнира. Родители посчитали, что это мясо собираются отдать школьникам из второй смены. И понеслась. Сама работница столовой сообщила, что лишь хотела забрать котлеты себе - в семье, мол, сейчас тяжелое материальное положение.

По итогам проведенной проверки выяснилось, что котлетки действительно мыли, причем не одна работница пищеблока, а аж трое сразу. Но - «в личных целях». То бишь действительно забирали их домой. Подобные действия запрещены по СанПиНу, так что кары сотрудникам было не избежать. В результате заведующая производством и два повара столовой положили на стол директору школы заявления об увольнении по собственному желанию. Сейчас их должности уже заняты новыми сотрудниками.

Шумиха поднялась после видео, снятого в пищеблоке школы, на котором одна из сотрудниц отмывала котлеты от гарнира. скрин с видео vk.com/detsadshkolakirov

Шумиха поднялась после видео, снятого в пищеблоке школы, на котором одна из сотрудниц отмывала котлеты от гарнира. скрин с видео vk.com/detsadshkolakirov

Кроме того, стало известно, что девушка-оператор, снявшая и выложившая видео с мытьем котлет, до этого уже обращалась в отдел кадров Кировского комбината продовольствия и социального питания. Она просила перевести ее на работу в другую школу, поскольку «не хотела работать в коллективе, в котором допускаются такие нарушения». Однако начальница отдела кадров почему-то не сообщила о происходящем руководству как комбината, так и школы. В итоге, что логично, попала под раздачу: и ее, и начальство комбината, вместе с еще одним из поваров пищеблока школы №59, привлекли к дисциплинарной ответственности. А вот директора учебного заведения все еще проверяют.

Для школы дело кончилось тем, что в столовой установили четыре камеры - над местом раздачи блюд и кассой, в горячем цехе и месте для сбора отходов. Нарушения, найденные специалистами Роспотребнадзора, оперативно устранили. Кроме того, в учреждении создали новый состав комитета родительского контроля, в который вошли 13 человек. По указу директора школы, они могут беспрепятственно посещать столовую. Комитет уже провел две проверки и составил акты по их итогам.