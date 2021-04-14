Прокуратура завершила проверку столовой в кировской школе №59

В ходе проверки прокуратура нашла несколько нарушений в организации питания детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская прокуратура провела проверку работы столовой в школе №59. Напомним, началась история после видео, снятого в пищеблоке образовательного учреждения. На кадрах запечатлели сотрудницу столовой, отмывающую не съеденные котлеты от гарнира. И понеслась.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, нарушения в ходе проверки подтвердились. А именно несоблюдение требований установленных нормативов питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, продукты в столовой хранили при несоответствующей температуре.

В итоге директору кировского Комбината продовольствия и социального питания внесли представление об устранении нарушений. А вот для чего все-таки в столовой мыли котлетки - пока неизвестно.

Напомним, ранее по области прокатились массовые проверки школьных столовых - и все из-за этого инцидента. Прокуратура нашла более 200 нарушений закона в учреждениях региона. Для устранения внесли 101 представление, в том числе главе кировской мэрии и министру образования области.