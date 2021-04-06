Кировская прокуратура нашла более 200 нарушений в работе школьных столовых региона

Проверки пищеблоков в кировских школах будут продолжаться. Фото: vk.com/kirovoficial

После шумихи, поднятой родителями из-за отмывания котлет в пищеблоке школы №59, по образовательным учреждениям региона прошли тотальные проверки. Областная прокуратура нашла более 200 нарушений закона. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В общем и целом прокуратура нашла в некоторых школах такие нарушения, как:

- отсутствие необходимого технологического оборудования - Белохолуницкий и Малмыжский район;

- использование неисправного оборудования - Белохолуницкий, Верхнекамский, Оричевский районы;

- несоблюдение температурного режима хранения продуктов - Арбажский, Афанасьевский, Богородский, Вятскополянский, Куменский, Оричевский, Санчурский, Советский и Унинский районы;

- отсутствие горячей воды в рукомойниках - Вятские Поляны, деревня Шуни (Вятскополянский район);

- раковина для рук не подключена к канализации - Оричи;

- побитая посуда - Киров, Вятские Поляны, Афанасьевский, Верхнекамский, Вятскополянский, Куменский, Лузский, Малмыжский, Оричевский, Слободской, Уржумский, Яранский районы;

- недостаточное количество посуды и приборов - Афанасьевский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Унинский, Уржумский, Юрьянский районы;

- несоответствие фактического рациона представленному меню - Киров, Белохолуницкий, Кирово-Чепецкий, Немской, Свечинский районы;

- горячее питание оказалось не очень-то горячим - Киров.

Для устранения более 200 нарушений закона прокуратура внесла 101 представление, в том числе главе кировской мэрии и министру образования региона. К дисциплинарной ответственности привлекли 89 должностных лиц. Проверки продолжаются.