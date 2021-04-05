В Кирове начались внезапные проверки школьных столовых

По итогам проверки будут сделаны соответствующие выводы. Фото: vk.com/kirovoficial

В кировских школах начались внезапные проверки работы пищеблоков. Ревизоры проверяют, как соблюдаются требования утилизации продуктов и организации самого процесса питания. Информацию сообщает городская администрация.

Проверки начались 5 апреля, в тот день под раздачу попали школы №16, 20, 30, 31, 57, 58. Специалисты изучают документы, сверяют количество и массу поступающих продуктов и приготовленных из них блюд, их реализацию, а также объем пищевых отходов. По итогам проверки сделают выводы о том, насколько серьезно школьные столовые подходят к предъявляемым требованиям.

Напомним, первой ласточкой, с которой и пошли внезапные проверки, стала кировская школа №59, в которой сотрудницу пищеблока застали на отмывании не съеденных котлет от гарнира. Другая работница сняла происходящее на видео и выложила в соцсети. Родители, решившие, что этими котлетами накормят других школьников и подняли шумиху. Сама же сотрудница, попавшая на кадры, уверяла, что хотела забрать продукты себе в связи с тяжелым материальным положением в семье. Поскольку это запрещено по СанПиНу, женщину ждет дисциплинарное взыскание, а пищеблок школы №59 - тотальная проверка.